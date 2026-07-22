Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Ang Digital Eye ng CENTCOM sa Bahrain ay Nabulag.
Ang Armed Forces ng Islamic Republic of Iran, sa ika-24 na wave ng operasyong "Nasr 2," ay pinuntirya ang central data infrastructure ng Amazon sa Bahrain, na itinuturing na isa sa mga pangunahing node ng pagpapalitan ng impormasyon ng US Army. Ang Amazon cloud region sa Bahrain, na may natatanging identifier na me-south-1, ay ang unang centralized data processing center ng kumpanya sa Middle East, na nagsimula ng operasyon nito noong 2019. Ayon sa ulat, ang Amazon facility sa Bahrain ay isa sa mga pangunahing sentro ng pagproseso at pagpapalitan ng impormasyon ng Washington at ng mga kaalyado nito sa Persian Gulf region.
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