Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Kung Hindi Susuportahan ng Mundo ang mga Bata ng Gaza, ang Pamantayan ng Katarungan ay Ganap na Babagsak.
Si Khalil al-Hayya, ang pinuno ng political bureau ng Islamic Resistance Movement Hamas, ay nagsabi:
🔹Ang matatag na mga tao ng Palestine ay nagpatunay na hindi nila kailanman makakalimutan ang kanilang lupain at mga karapatan. Hangga't tayo ay nabubuhay, ang pagtatanggol sa layunin ng Palestine ay isang responsibilidad na nasa ating lahat, at tiyak na tatanggihan natin ang anumang paglabag sa mga lehitimong karapatan ng mga mamamayang Palestinian.
🔹Ang Gaza ay bahagi ng Palestine, noon, ngayon, at kailanman, at hindi tayo kailanman makikipagkompromiso sa lupain ng Palestine. Ang mga bagyo ng paniniil ay hindi rin maaaring durugin ang kalooban at katatagan ng mga mamamayang Palestinian.
🔹Hinihiling namin sa pandaigdigang komunidad na kumilos upang wakasan ang pagdurusa ng mga mamamayang Palestinian. Kung hindi kayang protektahan ng mundo ang mga bata ng Gaza, ang pamantayan ng katarungan ay ganap na babagsak.
🔹Ang landas ng jihad at paglaban ng mga mamamayang Palestinian ay hahantong sa tagumpay. Ang mga bisig ng Hamas ay bukas sa lahat ng nagsisikap para sa kalayaan ng Palestine at sa pagwawakas ng pananakop, at ang katatagan ng mga mamamayang Palestinian ang magiging susi sa seguridad at katatagan ng rehiyon.
...........
328
Your Comment