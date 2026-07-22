Video| Pagsunog ng MV-22B Osprey Aircraft ng US Marine Corps sa Isang Training Exercise

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Pagsunog ng MV-22B Osprey Aircraft ng US Marine Corps sa Isang Training Exercise.
Isang MV-22B Osprey aircraft ng US Marine Corps ang nasunog sa Mesa Gateway Airport sa Arizona sa panahon ng isang training exercise. Inangkin ng mga opisyal ng Amerika na walang naiulat na pinsala sa mga tripulante ng sasakyang panghimpapawid o sa mga bumbero na tumugon sa insidente.
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