Video| Analyst ng Turkish CNN: Nabigo ang Amerika sa Pagkamit ng mga Layunin Nito

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Analyst ng Turkish CNN: Nabigo ang Amerika sa Pagkamit ng mga Layunin Nito.
Isang analyst ng Turkish CNN network, na binanggit ang malawakang pag-atake ng Iran sa mga base ng Amerika sa rehiyon, ay nag-angkin na ang Washington ay nabigo sa pagkamit ng mga layunin nito at "si Trump, tulad ng isang lumpong pato, ay nakulong sa gitna ng mga krisis at walang paraan upang makatakas."
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