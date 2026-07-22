Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Galit ng mga Zionist sa Simbolikong Kilos ng mga Tagahanga ng Espanya sa Pagdiriwang ng World Cup Championship.
Ang paglabas ng isang video mula sa pagdiriwang ng kampeonato ng Espanya sa Madrid, kung saan ang ilang mga tagahanga ay niyurakan ang watawat ng rehimeng Zionist at iwinagayway ang watawat ng Palestine, ay nagdulot ng isang alon ng galit at matinding reaksyon sa mga Zionist circles. Ang video ay mabilis na kumalat sa social media at nag-udyok ng malawakang reaksyon mula sa mga gumagamit at media na sumusuporta sa rehimeng Zionist.
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