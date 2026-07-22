Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Isang Bagong Ulat Tungkol sa Pagbagsak ng Seguridad para sa mga Muslim sa Luton, Britain
Isang bagong ulat mula sa tatlong sibikong organisasyon sa Britain ay nagpapakita na 94 porsyento ng mga Muslim sa Luton ay nakaranas o nakasaksi ng Islamophobia sa kanilang buhay, at 67 porsyento sa kanila sa nakalipas na anim na buwan lamang. Ayon sa ulat, 51 porsyento ng mga Muslim ay nakadarama na sila ay may mas kaunting seguridad at pagtanggap kumpara sa nakaraan, at ang mga babaeng Muslim, dahil sa pagsusuot ng hijab o relihiyosong kasuotan, ay mas nalantad sa pananakot at pang-aabuso. Ang ulat ay nag-uulat din ng malawakang diskriminasyon sa mga paaralan at lugar ng trabaho, kawalan ng tiwala sa mga pampublikong institusyon, at kakulangan ng epektibong suporta para sa mga biktima ng Islamophobia, at nanawagan para sa mas seryosong mga hakbang upang labanan ang mga hate crimes.
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