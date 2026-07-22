Video| Nang ang mga Kabaong ay Patungo sa Washington, Muling Naghanap ng Ceasefire ang Amerika!

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Nang ang mga Kabaong ay Patungo sa Washington, Muling Naghanap ng Ceasefire ang Amerika!.
Si Abdul Bari Atwan, isang manunulat at political analyst, ay nagsabi: "Nang makita nila na ang Iran ay pumapalo sa mga base ng Amerika sa Jordan at ang mga kaswalti ng mga puwersang Amerikano ay tumataas, muli nilang naalala ang negosasyon." Idinagdag niya: "Ngayon, sa paggalaw ng mga kabaong patungo sa Washington at iba pang mga lungsod ng Amerika, muli silang naghahanap ng isang ceasefire. Tulad ng sa Vietnam War, ang tanging nagpilit sa Amerika na matalo at umatras ay ang pagbabalik ng mga katawan ng mga napatay."
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