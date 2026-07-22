Video| Mga Naiwan mula sa Paglilibing kay Agha ang Martir sa Iraq

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Mga Naiwan mula sa Paglilibing kay Agha ang Martir sa Iraq.
Ang mga alaala at mga bakas ng makasaysayang paglilibing kay Ayatollah Sayyid Ali Khamenei sa Iraq ay nananatili pa rin sa mga puso at isipan ng mga mamamayang Iraqi. Mula sa mga itim na bandila na nakasabit sa mga lansangan hanggang sa mga kwento ng mga nagdadalamhati na naglakbay ng malalayong distansya upang magbigay-pugay, ang kaganapang ito ay nag-iwan ng isang hindi mabubura na marka sa kasaysayan ng Iraq at ng buong mundo ng Islam.
...........
328
Your Comment