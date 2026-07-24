Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Paglago ng Kalakalan; Ang Afghanistan ay Naging Ikalawang Destinasyon ng Non-Oil Exports ng Iran.
Si Manouchehr Mottaki, isang miyembro ng Economic Commission ng Islamic Consultative Assembly, sa gilid ng pagbisita ng mga miyembro ng komisyong ito sa Dogharoun border crossing at inspeksyon ng mga imprastrakturang panghangganan, na binanggit ang posisyon ng Afghanistan sa dayuhang kalakalan ng Iran, ay nagsabi na ang bansa ay itinuturing na "ikalawang destinasyon ng pag-export ng mga non-oil na kalakal ng Iran," at ang dami ng kalakalan sa pagitan ng dalawang panig ay tinatayang "higit sa tatlong bilyong dolyar." Sa isang panayam sa IRNA, binigyang-diin niya na ang mga ekonomikong aktor ng Afghanistan ay gumawa ng malaking pamumuhunan sa iba't ibang bansa sa mga nakaraang taon, at ang Iran, dahil sa kanyang mga kakayahang pang-ekonomiya at heograpikal na posisyon, ay naging isa sa mga mahalagang destinasyon ng mga pamumuhunang ito.
Balitang Shiite ng Afghanistan
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