Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Ang Saudi Arabia ay Bumaling sa Oman Upang Makadaan sa Bab el-Mandeb.
Pahayagang Al-Akhbar:
Matapos ang pag-target sa dalawang tanker ng Saudi sa Red Sea, ang Saudi Arabia ay muling humingi ng pamamagitan ng Oman at nagpadala ng isang delegasyon sa Muscat upang pigilan ang pagtaas ng tensyon sa Sanaa. Sinasabi ng mga mapagkukunang nauugnay sa Yemeni navigation na halos lahat ng mga komersyal na barko na dumadaan sa Bab el-Mandeb Strait ay sumusunod sa desisyon ng Yemeni naval forces.
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