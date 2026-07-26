Tugon ng Kataas-taasang Pinuno ng Rebolusyon sa Hezbollah: Ang tiyaga sa paglaban ay nagdudulot ng banal na tagumpay

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Tugon ng Kataas-taasang Pinuno ng Rebolusyon sa liham ng Pangkalahatang Kalihim at ng mga mandirigma ng Hezbollah: Ang pagtitiyaga sa landas ng paglaban ay nagdudulot ng banal na tagumpay
Ang inyong liham, mga kapatid at mga anak ko, ang mga mananampalataya at matatapang na mandirigma ng marangal na Hezbollah, na nagdala ng mensahe ng pagtitiyaga at katatagan para sa pagpapataas ng Salita ng Diyos at pananampalataya sa mga pangako ng dakilang Qur'an at sa mga adhikaing nagbibigay-karangalan ni Imam Khomeini at ng Martir na Pinuno, ang Dakilang Ayatollah Khamenei (nawa'y kalugdan sila ng Diyos), ay karapat-dapat sa pagpapahalaga at pagpupugay.
Ngayon na ang mga bansa sa mundo ay nagsawa na sa pang-aapi at kawalang-katarungan ng pamahalaan ng Amerika at ng mga kriminal at mapaminsalang Zionist na sumisira sa ani at lahi, walang natitira pang landas maliban sa jihad at paglaban, at ang pagtitiyaga sa landas na ito ay magiging dahilan ng ipinangakong banal na tagumpay para sa mga mandirigma ng landas ng katotohanan «...وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ» — wa kāna ḥaqqan 'alayna naṣru al-mu'minīn — "at ito ay naging karapatan sa Amin na tulungan ang mga mananampalataya."
Itinakda ng Islamic Republic ang pagtatanggol sa mga mujahid ng Lebanon bilang estratehikong patakaran nito
Ngayon na ang Hezbollah ng Lebanon, bilang nangunguna sa mga grupong jihadist sa harap ng mabangis na pagsalakay ng Zionist regime at ng mga tagasuporta nito, ay nakatayo tulad ng isang matibay na bato, ang katatagang ito ay naging isang nagbibigay-inspirasyong mensahe para sa mga malayang bansa sa mundo tungo sa paglaya mula sa pang-aapi at kawalang-katarungan ng pandaigdigang imperyalismo at ng mga alipores nito. Walang alinlangan na ang malaking bahagi ng dakilang tagumpay na ito ay bunga ng pagtitiis, maharlikang asal, sakripisyo, at pakikiisa ng mamamayang Lebanon, lalo na ng rehiyon ng timog.
Itinakda rin ng Islamic Republic of Iran, alinsunod sa patakaran ng Kataas-taasang Pinuno at Martir ng Rebolusyon na si Imam Sayyid Ali Khamenei (nawa'y kalugdan siya ng Diyos), ang pagtatanggol sa mga inaaping at makapangyarihang mujahid na ito bilang estratehikong patakaran nito, at itinakda ang pagpapanatili ng integridad ng teritoryo ng Lebanon at ang kumpleto at walang-paniniwalang pag-aalis ng pagsalakay ng Zionist regime bilang unang kondisyon ng memorandum of understanding upang wakasan ang ipinataw na digmaan sa sumasalakay na Amerika.
Ang jihad ng mga martir ay ginawa ang Islamic resistance na isang matatag na puno at nagdala ng karangalan sa Lebanon
Ang mga pagpapala at awa ng Makapangyarihang Diyos ay sumakanila, sa mga martir, sa mga nasugatan, at sa kanilang mga matiyagang pamilya, sa mga migrante sa landas ng Diyos na nagpakalma sa kanilang sarili na tiisin ang mga pagsubok. Ang kapayapaan ng Diyos ay sumakabilang-buhay ng Panginoon ng mga Martir ng Hezbollah, si Sayyid Hassan Nasrallah, at sa lahat ng mga naunang kumander ng paglaban at sa kanyang mga martir na kasamahan (nawa'y kalugdan sila ng Diyos nang sama-sama), na ginawa ang punla ng Islamic resistance na isang matatag na puno na ang ugat ay matatag at ang sanga ay nasa langit; mga mandirigma na sa pamamagitan ng kanilang jihad at paglaban ay nagdala ng karangalan at kaluwalhatian ng Lebanon sa mundong Islam.
Umaasa ako na sa pamamagitan ng mga pagpapala ng mabuting panalangin ng aming Panginoon (nawa'y pabilisin ng Diyos ang kanyang marangal na pagdating), ang lahat ng uri ng mga biyaya at pabor ng Diyos ay mapasa lahat ng mga mujahid, mga martir, mga beterano ng paglaban, mga migrante, at kanilang mga matiyagang pamilya.
«وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ»
Wa nurīdu an namunna 'alā alladhīna us'tuḍ'ifū fī al-arḍi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumu al-wārithīn.
"At ibig Naming pagkalooban ng pabor ang mga inapi sa lupa at sila'y gawing mga pinuno at sila'y gawing mga tagapagmana."
Bahagi ng tugon ng Pinuno ng Rebolusyong Islamiko sa liham ng pakikiisa ng Pangkalahatang Kalihim at ng mga mandirigma ng Hezbollah ng Lebanon
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