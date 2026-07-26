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83 porsyento ng kabataang Amerikano ang nananawagan para sa agarang pagtatapos ng digmaan laban sa Iran

26 Hulyo 2026 - 21:45
News ID: 1845476
83 porsyento ng kabataang Amerikano ang nananawagan para sa agarang pagtatapos ng digmaan laban sa Iran

83 porsyento ng kabataang Amerikano ang nananawagan para sa agarang pagtatapos ng digmaan laban sa Iran.

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-83 porsyento ng kabataang Amerikano ang nananawagan para sa agarang pagtatapos ng digmaan laban sa Iran

Ipinakita ng survey ng CBS News-YouGov sa mga Amerikano tungkol sa digmaan sa Iran na ang karamihan sa kanila ay nananawagan para sa agarang pagtatapos ng mga labanan.

Ayon sa ulat ng CBS News, sa loob ng mga buwan ng labanan sa Iran, ang opinyon publiko sa Amerika ay patuloy na nagpapahayag ng tatlong pangunahing isyu:

1. Kakulangan ng transparency tungkol sa kung ano ang nangyayari araw-araw sa Strait of Hormuz.

2. Ang mga layunin ng digmaan ng Amerika at ang pagpapatuloy o hindi nito sa yugtong ito ng mga labanan.

3. Paniniwala na ang mga labanan ay hindi maganda ang takbo ngayon.

Sa kasalukuyan, karamihan sa mga Amerikano ay pumipili ng "kawalan ng katiyakan," "pagkadismaya," at "pessimism" bilang pinakamahalagang salita upang ilarawan ang kanilang personal na damdamin tungkol sa digmaan.

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