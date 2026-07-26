Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Nakalimutang krimen sa Vietnam; paggamit ng mga Amerikanong sundalo sa mga sibilyan bilang "human mine sweeper"
Si Alan MacLeod, mananaliksik at mamamahayag, sa pamamagitan ng muling pagpapalaganap ng isang makasaysayang dokumento mula sa taong 1966 ay nagsiwalat ng mga nakatagong aspeto ng digmaan sa Vietnam. Batay sa dokumentong ito, pinilit ng mga Amerikanong sundalo ang mga babaeng sibilyan ng Vietnam na magkahawak-kamay na lumakad sa mga minahan upang magbukas ng daan para sa pagsulong ng mga pwersang militar!
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