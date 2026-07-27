Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Lebanese Analyst sa Saudi Activist: Walang Ibang Layunin ang Amerika Kundi ang Protektahan ang Israel at Nakawin ang Inyong Kayamanan — Isang Panawagan para sa Rehiyonal na Kooperasyon Laban sa Imperyalismong Amerikano at sa mga Ambisyon ng Israel
Si Fadi Boudia, isang political analyst, sa isang matapang at prangkang pahayag na naglalayon sa isang Saudi activist, ay nagbigay ng isang masusing pagsusuri sa papel ng Amerika sa Gitnang Silangan at sa mga banta na kinakaharap ng mga Arabong bansa mula sa Israel at sa mga kaalyado nito. Sinabi niya: "Ang Amerika ay walang interes sa inyong seguridad. Ang sinumang naglagay ng 30 military base sa buong Arabong bansa ay hindi ginawa ito upang protektahan kayo, kundi upang protektahan ang Israel. Bumuo tayo ng isang tunay na Arab-Iranian deterrent force laban sa Israel at huwag hayaang magkaroon ng foothold ang Amerika sa rehiyon, dahil ito ay nananakaw ng inyong kayamanan. Ang Iran ay hindi kaaway ng mga Arabo at ng mga Arabong pamahalaan, at higit sa anumang ibang partido, ito ay nag-alok ng kamay ng pagkakaibigan sa inyo."
Idinagdag ni Boudia: "Sa kabaligtaran, ang mga pinaka-nang-insulto sa mga Arabo ay ang mga nagtaas ng bandila ng 'Greater Israel' at inangkin na may karapatan at bahagi sila sa Mecca. Huwag ninyong isipin na kung ang Israel ay magtagumpay sa Lebanon, Syria, o Iraq, hindi ito pupunta sa ibang mga bansa; ito ay isang expansionist na proseso. Alisin ninyo ang mga base ng Amerika sa inyong lupain, dahil ang mga base na ito ay mga bomba ng oras na handang sumabog sa inyong teritoryo, hindi ang mga pag-atake ng Iran."
Binigyang-diin ng analyst na ang pagkakaroon ng mga base ng Amerika sa rehiyon ay hindi nagdudulot ng seguridad kundi nagpapalala ng tensyon at naglalagay sa mga Arabong bansa sa panganib ng mas malawak na digmaan. Ayon sa kanya, ang tanging paraan upang makamit ang tunay na seguridad ay sa pamamagitan ng pagbuo ng isang panrehiyong koalisyon na kinabibilangan ng Iran at ng mga Arabong bansa, na may kakayahang magpigil sa mga ambisyon ng Israel at protektahan ang yaman at soberanya ng mga bansa sa rehiyon. Hinimok niya ang mga Arabo na iwanan ang kanilang pagtitiwala sa Amerika at yakapin ang isang bagong diskarte na nakabatay sa kooperasyon at paggalang sa isa't isa, sa halip na pag-asa sa isang panlabas na kapangyarihan na may sariling mga agenda.
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