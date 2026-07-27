Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Kontradiksyon ni Mike Waltz Tungkol sa Pagkaubos ng mga Reserbang Armament ng Amerika; Nagdulot ng Pagdududa sa Tunay na Kalagayan ng Depensa ng US.
Ang pagpapalabas ng panayam ni Mike Waltz, ang kinatawan ng Amerika sa United Nations, sa programang "Meet the Press" ng NBC network ay nagdulot ng isang alon ng kontrobersya sa media. Sa panayam na ito, unang iniugnay ni Waltz ang pagkaubos ng mga reserbang armament ng Amerika sa administrasyong Biden, ngunit ilang segundo lamang pagkatapos, bilang tugon sa tanong ng host, tinawag niyang "katarantaduhan" ang mga ulat tungkol sa pagbaba ng mga reserba. Sa panayam, ang host, na binanggit ang mga inilabas na ulat tungkol sa pagrarasyon ng mga armas ng Pentagon, ay nagtanong kung ang Amerika ay umatras mula sa military attack dahil sa kakulangan ng mga reserba. Si Waltz, sa kanyang sagot, ay unang kinumpirma na ang mga reserbang armament ay nabawasan dahil sa tulong sa Ukraine at sa digmaan laban sa Ansarallah ng Yemen sa panahon ng Biden, ngunit matapos ang pagpilit ng host, agad niyang binago ang kanyang posisyon at inangkin na may sapat na mga armas at ang mga naglalabas ng balitang ito ay dapat makulong.
Ang kontradiksyon ni Waltz ay nagtaas ng mga katanungan tungkol sa tunay na kalagayan ng depensa ng Amerika at ang kakayahan nito na mapanatili ang mga operasyon sa maraming harapan. Ang kanyang pagbabago ng posisyon sa loob ng ilang segundo ay nagpapahiwatig na ang gobyerno ng Amerika ay maaaring hindi gaanong transparent tungkol sa estado ng mga reserbang armas nito, na maaaring magpahiwatig ng isang mas malalim na krisis sa loob ng Pentagon. Ang mga kritiko ay nagtalo na ang kanyang mga pahayag ay sumasalamin sa kawalan ng isang malinaw na diskarte at ang pag-asa ng gobyerno sa mga taktika ng panlilinlang upang mapanatili ang suporta ng publiko para sa patuloy na mga digmaan.
Ang insidente ay nagpapakita rin ng lumalaking pag-aalinlangan ng publiko tungkol sa opisyal na mga salaysay ng gobyerno, partikular na tungkol sa estado ng militar ng bansa. Ang mga Amerikano ay lalong nagtatanong kung ang kanilang pamahalaan ay nagsasabi ng totoo tungkol sa mga gastos at kakayahan ng digmaan, at kung ang kanilang mga lider ay handang gumawa ng mga mahirap na desisyon upang wakasan ang mga hidwaan na nagpapahirap sa bansa at sa mundo. Ang kontradiksyon ni Waltz ay isa lamang sa maraming mga halimbawa ng lumalaking agwat sa pagitan ng mga pahayag ng gobyerno at ng mga katotohanan sa lupa, na nagpapalakas ng pangangailangan para sa higit na pananagutan at transparency sa paggawa ng desisyon ng gobyerno.
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