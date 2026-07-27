Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Pag-aresto sa 120 Palestinian sa Nakalipas na Dalawang Araw ng mga Zionist; Patuloy na Pagsupil sa Kanlurang Pampang.
Ang Center for the Defense of Palestinian Prisoners, sa isang ulat, ay nagpahayag na ang hukbo ng rehimeng Zionist ay inaresto ang higit sa 120 Palestinian citizen sa nakalipas na dalawang araw. Ayon sa ulat ng Palestinian news outlet na Falastin al-Yawm, ang sentro ay nag-ulat na ang karamihan sa mga pag-arestong ito ay naganap sa mga lalawigan ng Nablus, Tulkarm, at Al-Khalil (Hebron), sa pamamagitan ng malawakang pagsalakay sa mga tahanan at pananakot sa mga residente.
Ang mga pag-aresto ay bahagi ng isang mas malawak na kampanya ng rehimeng Zionist upang supilin ang anumang anyo ng paglaban sa Kanlurang Pampang, na naglalayong pahinain ang mga pwersa ng Palestinian at takutin ang mga sibilyan. Ayon sa mga ulat, ang mga puwersa ng okupasyon ay nagsagawa ng mga house-to-house searches, sinisira ang mga ari-arian, at tinatakot ang mga pamilya, kabilang ang mga bata at matatanda, sa panahon ng kanilang mga operasyon. Ang mga naaresto ay kabilang ang mga kabataan, aktibista, at mga kamag-anak ng mga kilalang pigura ng paglaban, na marami sa kanila ay dinadala sa mga hindi kilalang lokasyon para sa interogasyon.
Ang Center for the Defense of Palestinian Prisoners ay nagbabala na ang bilang ng mga pag-aresto ay patuloy na tataas habang ang rehimeng Zionist ay nagpapatindi ng mga operasyon nito sa Kanlurang Pampang, partikular na sa mga lugar na itinuturing na mga muog ng paglaban. Ang mga pag-aresto ay hindi lamang naglalayong pahinain ang mga pwersa ng Palestinian kundi upang lumikha ng isang kapaligiran ng takot at kawalan ng pag-asa na magtutulak sa mga Palestinian na talikuran ang kanilang mga karapatan at tanggapin ang pananakop. Gayunpaman, ang mga Palestinian ay nananatiling matatag, at ang bawat pag-aresto ay nagdaragdag sa kanilang determinasyon na ipagpatuloy ang kanilang pakikibaka para sa kalayaan at katarungan.
...........
328
Your Comment