Mga panalangin ng pagsusumamo ni Imam al-Hadi.

Ang kanyang mga panalangin sa qunut
Maraming mga panalangin ang naipasa mula kay Imam al-Hadi na kanyang binigkas sa qunut ng kanyang mga panalangin na nagpapakita ng lawak ng kanyang debosyon at pagpapakumbaba sa Allah. Narito ang ilan sa mga ito.
1. "O Allah, ang mga bukal ng Iyong mga biyaya ay puno, ang mga pintuan ng Iyong mga panalangin para sa isang nag-asa sa Iyo ay bukas na bukas, at ang Iyong mga maawaing tingin sa isang nagpapakumbaba sa Iyo ay hindi napuputol. Ang pag-iingat ay napipigilan, ang pangangailangan ay apurahan, at ang mga tao ng pagtitiis ay hindi na makapaghintay. O Allah, Ikaw ay nagmamasid sa lahat ng lugar, at hindi Ka nagwawalang-bahala kundi nagbibigay ng palugit. Ang sinumang sumilong sa Iyo ay magiging ligtas, at ang sinumang sumuko sa Iyo ay magtatagumpay at makakarating sa Iyong pintuan nang ligtas. O Allah, abutin Mo ang mga patuloy na nang-aapi at nagpapatuloy sa kanilang kamangmangan hanggang sa wakas ng kawalan ng pananampalataya. Ang Iyong pagtitiis sa kanila ay nagbigay sa kanila ng kasakiman na gawin ang kanilang ninanais. Sinasaktan nila ang Iyong mga tagapangalaga sa kanilang mga kasamaan, at sinasaktan sila sa kanilang mga bisyo, at dinadala ang kanilang pinsala sa kanila sa kanilang tirahan. O Allah, ilayo Mo ang kaparusahan sa mga mananampalataya at ipadala Mo ito nang hayagan sa mga mapang-api! O Allah, ilayo Mo ang kaparusahan sa mga nagpapakumbaba at ibuhos Mo ito sa mga mapagmataas! O Allah, tulungan Mo ang mga tagasunod ng katotohanan, at sorpresahin Mo ang mga tumutulong sa kawalang-katarungan nang biglaan! O Allah, pasayahin Mo kami sa pagpapasalamat, bigyan Mo kami ng tagumpay, at ingatan Mo kami mula sa masamang kapalaran, masamang wakas, at panganib!"
Ang mga panalangin ng pagsusumamo ng mga infallible imams ay hindi limitado sa espirituwal na aspeto, kundi kasama nila ang lahat ng aspeto ng buhay. Ang panalanging ito ay naglalarawan ng pampulitikang buhay at ang pang-aapi na dinanas ng mga tao sa panahon ng mga haring iyon na labis sa pang-aapi sa mga tao at pagpilit sa kanila na gawin ang kanilang ayaw. Sa tingin ko, sa panalanging ito, si Imam al-Hadi ay nanalangin sa Allah laban kay al-Mutawakkil na nagpalabis sa pang-aapi sa mga Alawid.
2. "O Ikaw, na natatangi sa pagka-Diyos, at nag-iisa sa pagkakaisa, O Ikaw, sa pamamagitan ng Iyong pangalan ang araw ay kumikinang, at ang mga ilaw ay nagniningning, sa pamamagitan ng Iyong utos ang gabi ay nagdidilim, at sa pamamagitan ng Iyong kaloob ang mga ulan ay bumabagsak, O Ikaw, na dinadalangin ng mga nababalisa at Ikaw ay tumutugon, ang mga natatakot ay lumalapit sa Iyo at Inililigtas Mo sila, ang mga masunurin ay sumasamba sa Iyo at Pinapasalamatan Mo sila, at ang mga nagpapasalamat ay pumupuri sa Iyo at Ginagantimpalaan Mo sila. Kay laki Mo! Kay taas ng Iyong awtoridad! Kay galing ng Iyong mga utos! Ikaw ang Lumikha nang walang pagsisikap, at ang Hukom nang walang kawalang-katarungan. Ang Iyong dahilan ay hindi mapasusubalian, at ang Iyong mga salita ay hindi maikakaila. Sa Iyo ako sumilong at humingi ng proteksyon mula sa mga suntok sa mga buhol (mahika), at sa mga pagmamasid ng mga ateista na tumatanggi sa Iyong mga katangian, nananakit sa Iyong mga tagapangalaga, sumusuporta sa pagpatay sa Iyong mga propeta at mga pinili, nagbabalak na patayin ang Iyong ilaw, tumatanggi sa Iyong mga sugo, lumalaban sa Iyong mga tanda, kumukuha ng mga tagapangalaga maliban sa Iyo at sa Iyong mga tagapangalaga, at sumasamba sa kanilang mga diyus-diyosan sa halip na sa Iyo, ngunit pinapaboran Mo ang Iyong mga tagapangalaga ng Iyong malalaking biyaya, bukas-palad Mong ibinibigay sa kanila ang Iyong mga kaloob, pinagkakalooban Mo sila ng pinakamabuti sa Iyong gantimpala upang iligtas sila mula sa paglaban sa mga propeta at mula sa mga landas ng pagkaligaw, at tumutugon Ka sa kanila kapag tinutupad nila ang mga tipan, at sa gayon ang mga nagbabagong puso ay nagpapasakop sa Iyo sa pamamagitan ng mga kasunduan. O Allah, hinihiling Ko sa Iyo sa pamamagitan ng Iyong pangalan na sinunod ng mga langit at lupa, at sa pamamagitan nito ay Binubuhay Mo ang mga patay ng mga bagay, Pinapabuhay Mo ang mga nilalang, Tinipon Mo ang bawat hiwalay, Hinihiwalay Mo ang bawat tinipon, Pinapaganda Mo ang mga salita, Ipinapakita Mo ang mga dakilang tanda, Tinutulungan Mo ang mga nagsisisi, at Ipinagpapaliban Mo ang mga gawa ng mga mapangwasak at Pinapawalang-bisa Mo ang kanilang mga gawa... upang magkaroon ng mga pagpapala kay Muhammad at sa angkan ni Muhammad at gawin Mo ang aking mga Shia mula sa mga sinisingil at sila ay naniwala, at tinanong at sila ay nagsalita habang sila ay ligtas at pinagkakatiwalaan."
O Allah, hinihiling Ko sa Iyo para sa kanila ang tagumpay ng mga tao ng patnubay, ang mga gawa ng mga tao ng katiyakan, ang katapatan ng mga tao ng pagsisisi, ang determinasyon ng mga tao ng pananaw, ang pagkatakot sa Diyos ng mga tao ng kabanalan, ang pagtatago ng mga matatapat hanggang sa sila, O aking Panginoon, ay matakot sa Iyo nang may takot na pumipigil sa kanila mula sa Iyong mga pagsuway upang sila ay sumunod sa Iyo upang makamit ang Iyong karangalan, at hanggang sa sila ay maging tapat sa Iyo at para sa Iyo dahil sa takot sa Iyo, at hanggang sa sila ay maging tapat sa Iyo sa pagsisisi upang Iyong ibigay sa kanila ang Iyong pag-ibig na Iyong itinakda para sa mga nagsisisi, at hanggang sa sila ay magtiwala sa Iyo sa lahat ng kanilang mga gawain dahil sa kanilang mabuting kalooban sa Iyo, at hanggang sa sila ay magtiwala sa Iyo ng kanilang mga gawain dahil sa kanilang pagtitiwala sa Iyo.
O Allah, ang Iyong pagsunod ay hindi makakamit maliban sa pamamagitan ng Iyong pagkakasundo, at walang antas mula sa mga antas ng kabutihan ang makakamit maliban sa pamamagitan Mo. O Allah, ang Panginoon ng Araw ng Paghuhukom, ang Nakaaalam sa mga lihim na nakatago sa mga dibdib ng mga tao, dalisayin Mo ang lupa mula sa karumihan ng mga tao ng politeismo, at patahimikin Mo ang mga sinungaling mula sa paggawa ng mga kasinungalingan laban sa Iyong sugo!
O Allah, lipulin Mo ang mga malupit, durugin Mo ang mga maninirang-puri, at wasakin Mo ang mga tagagawa ng kasinungalingan na, kapag ang mga talata ng Mapagbigay ay binibigkas sa harap nila, ay nagsasabi: mga kathang-isip ng mga sinauna. O Allah, tuparin Mo ang Iyong pangako sa akin, at pabilisin Mo ang pagliligtas ng bawat nagsusumamo na naghahanap; Ikaw ay laging nagmamasid! Humihingi ako ng Iyong proteksyon mula sa bawat pagdududa, at mula sa bawat pusong nakakulong palayo sa pagkakilala sa Iyo, at mula sa isang kaluluwang hindi naniniwala kapag ito ay nababalisa, at mula sa isang nagsasalita tungkol sa katarungan habang ang kanyang mga gawa ay taliwas sa katarungan, at mula sa isang naghahanap ng katotohanan habang siya ay malayo sa tunay na mga katangian, at mula sa isang nakakamit ng katanyagan habang siya ay pinababa sa kanyang katanyagan, at mula sa isang mukha na, sa kabila ng sunud-sunod na mga biyaya, ay malungkot. Humihingi ako ng Iyong proteksyon mula sa lahat ng iyon at lahat ng katulad nito, Ikaw ang Nakaaalam, ang Marunong.
His supplication after the Fajr Prayer
"O Ikaw, ang Higit sa bawat dakila, na walang katambal at walang tagapayo, O Ikaw, ang Lumikha ng araw at ang nagbibigay-liwanag na buwan, ang Kanlungan ng mga natatakot na lumalapit, ang Tagapagpalaya ng mga nakagapos na bihag, ang Tagapag-alaga ng mga sanggol, ang Tagapag-ayos ng mga nabali na buto, ang Maawain sa matatanda, ang Liwanag ng liwanag, ang Tagapamahala ng mga gawain, ang Muling Bubuhay sa mga nasa libingan, ang Tagapagpagaling ng mga dibdib, ang Tagagawa ng anino at init, ang Nakaaalam ng lahat ng nasa dibdib, ang Tagapagpahayag ng Aklat, liwanag, ang dakilang Qur'an, at ang Aklat ng mga Awit, O Ikaw, na niluluwalhati ng mga anghel sa umaga at gabi, O Ikaw, ang Walang-hanggan at Walang-katapusan, ang Tagapaglabas ng mga halaman sa madaling-araw at hapon, ang Tagapagbigay-buhay sa mga patay, ang Muling Bubuhay sa mga bulok na buto, ang Nakaririnig ng mga tunog, ang Walang-hanggan, ang Tagapagdamit sa mga buto na nabubulok pagkatapos ng kamatayan! O Ikaw, na walang bagay na nakakagambala sa Iyo mula sa iba pang bagay, na hindi nagbabago mula sa isang kalagayan patungo sa iba, na hindi nangangailangan ng paggalaw o pagsulong, na walang gawain ang pumipigil sa Iyo mula sa iba pang gawain, na nagpapawalang-bisa para sa kawanggawa at panalangin ang itinakda at pinagtibay sa Langit ng masamang paghuhukom, na walang lugar ang makapaglalaman o makapaligid sa Iyo, na naglalagay ng lunas sa anumang naisin Mo sa mga bagay, na nagpapanatiling buhay mula sa malubhang sakit sa pamamagitan ng pinakamaliit na pagkain, na nag-aalis sa pamamagitan ng pinakamaliit na lunas ang pinakamasamang sakit, O Ikaw, na kung nangako, tumutupad, kung nagbanta, nagpapatawad, O Ikaw, na nagmamay-ari ng mga pangangailangan ng mga humihiling, na nakakaalam ng kung ano ang nasa loob ng mga budhi ng mga tahimik, O Ikaw, ang Pinakadakila, ang Mapagbigay sa pagpapatawad, O Ikaw, na may mukhang hindi kailanman tumatanda, na may walang-hanggang kapangyarihan, na may hindi mapapatay na liwanag, na ang trono ay nasa ibabaw ng lahat ng bagay, na ang awtoridad ay nasa lupain at dagat, na ang poot ay nasa Impiyerno, na ang awa ay nasa Paraiso, na ang mga pangako ay totoo, na ang mga pabor ay hindi mabilang, na ang awa ay malawak, O Ikaw, ang Tagatulong sa mga humihingi ng tulong, ang Tumatanggap sa panawagan ng napilitan, O Ikaw, na nasa mataas na pananaw at ang Iyong nilikha ay nasa mababang pananaw, O Ikaw, ang Panginoon ng mga mortal na kaluluwa, ang Panginoon ng mga pagod na katawan, ang Pinakamatalino sa mga nakakakita, ang Pinakarinig sa mga nakaririnig, ang Pinakamabilis sa mga nagtutuos, ang Pinakamarunong sa mga hukom, ang Pinakamaawain sa mga maawain, ang Tagapagbigay ng mga kaloob, ang Tagapagpalaya ng mga bihag, ang Panginoon ng kaluwalhatian, ang Isa ng kabanalan at pagpapatawad, O Ikaw, na ang hangganan ay hindi matantya, na ang bilang ay hindi mabilang, na ang tulong ay hindi nagwawakas, sumasaksi ako, at ang saksi sa akin ay karangalan at panustos, at mula sa akin ay pagsunod at pagpapakumbaba, at sa pamamagitan nito ay umaasa ako ng kaligtasan sa araw ng paghihinagpis at pagsisisi, na Ikaw ay Allah; walang diyos maliban sa Iyo, nag-iisa na walang katambal, at si Muhammad ay Iyong alipin at sugo, ang Iyong pagpapala ay sumakanya at sa kanyang angkan, at na siya ay nagpahayag at nagsagawa sa ngalan Mo ang kanyang tungkulin sa Iyo, at na Ikaw ay laging lumilikha, nagbibigay ng kabuhayan, nagbibigay, tumatanggi, nagpapadakila, nagpapakumbaba, nagpapayaman, nagpapahirap, sumisira ng pag-asa, tumutulong, nagpapatawad, nagpapakita ng awa, nagpapatawad, nagpapalampas ng Iyong nalalaman, hindi gumagawa ng kawalang-katarungan, nagpapaliit, nagpapalaki, nag-aalis, nag-aayos, nagpapasimula, nagpaparami, nagbibigay-buhay at nagpapapataw ng kamatayan; maawa Ka kay Muhammad at sa angkan ni Muhammad at patnubayan Mo ako mula sa Iyo, bigyan Mo ako ng Iyong pabor, ibuhos Mo sa akin ang Iyong awa, at ipadala Mo sa akin ang Iyong mga pagpapala, sapagkat madalas Mo akong binihasa sa kabutihan at pabor, binigyan Mo ako ng labis, at inilantad Mo ang aking mga pangit na gawa."
O Allah, magkaroon ng mga pagpapala kay Muhammad at sa angkan ni Muhammad at pabilisin Mo ang aking kaligtasan, patawarin Mo ang aking mga pagkakamali, kaawaan Mo ang aking kalungkutan, dalhin Mo ako sa pinakamabuti sa Iyong mga pagsamba, pagkalooban Mo ako ng kalusugan mula sa aking karamdaman, kasaganaan ng aking mga panustos, ganap na kalusugan sa aking katawan, pananaw sa aking relihiyon, at tulungan Mo akong humingi sa Iyo ng kapatawaran bago dumating ang kamatayan at mawala ang pag-asa, at tulungan Mo akong tiisin ang kamatayan at ang dalamhati nito, ang libingan at ang kalungkutan nito, ang timbangan at ang pagiging magaan nito, ang sirat at ang pagdulas nito, ang Araw ng Muling Pagkabuhay at ang katakutan nito. Hinihiling Ko sa Iyo ang pagtanggap ng mga gawa bago ang kamatayan, at hinihiling Ko sa Iyo ang lakas sa aking pandinig at paningin para sa paggawa ng pinakamabuti sa Iyong itinuro at ipinaunawa Mo sa akin. Ikaw ang dakilang Panginoon at ako ang mapagpakumbabang alipin, at gaano kalaki ang pagkakaiba sa pagitan natin. O Ikaw, ang Mapagmahal, ang Mapagbigay, ng Kaluwalhatian at Karangalan, magkaroon ng mga pagpapala kay Muhammad at sa angkan ni Muhammad, ang mabubuti, ang
Ang kanyang panalangin pagkatapos ng Asr Prayer
“O You, Who have raised high and been great, overcome and been mighty, been mighty and overcome, O You, Who has been mighty and so been great in His might, O You, Who have spread shadow over his creation, Who have endowed His people with favor, I ask You, O You Mighty of retribution, Who avenge with His might on people of atheism, I ask You by the right of Your guardian Ali bin Abu Talib and I make him the means between You and my needs, to have mercy on Muhammad and the progeny of Muhammad and to help me satisfy my needs, perform my nafilas (Supererogatory prayers) and obligations and be pious to my brothers, and perfect in Your obedience, O You, the Most Merciful of the merciful.’
Ang kanyang panalangin sa mga kagipitan
Kapag si Imam al-Hadi ay nakaranas ng kagipitan o nais niyang matupad ang ilang pangangailangan, siya ay nanalangin sa Allah sa pamamagitan ng panalanging ito. Sinabi ng mga tagapagsalaysay na bago bigkasin ang panalanging ito, si Imam al-Hadi ay nag-ayuno sa Miyerkules, Huwebes, at Biyernes, nagsagawa ng ghusl sa umaga ng Biyernes, nagbigay ng kawanggawa sa isang mahirap, nag-alay ng apat na yunit ng panalangin, at pagkatapos ay iniunat ang kanyang mga palad patungo sa langit at nanalangin nang taos-puso sa pamamagitan ng pagbigkas:
"O Allah, papuri sa Iyo na pinakamabuting papuri na nararapat sa Iyo, ang pinakakaaya-ayang papuri sa Iyo, ang pinakaangkop na papuri sa Iyo, ang pinakamamahal na papuri sa Iyo. Papuri sa Iyo ayon sa nararapat sa Iyo, at ayon sa Iyong tinanggap para sa Iyong Sarili, at ayon sa pagpuri ng mga, na Iyong tinanggap ang kanilang papuri, mula sa lahat ng Iyong nilikha. Papuri sa Iyo ayon sa pagpuri ng Iyong mga propeta, sugo, at mga anghel, at ayon sa nararapat sa Iyong kaluwalhatian, kataasan, at kadakilaan. Papuri sa Iyo na hindi kayang ilarawan ng mga dila, at ang pananalita ay humihinto bago maabot ang wakas nito. Papuri sa Iyo na hindi kukulangin sa Iyong kasiyahan, at mas mabuti kaysa sa bawat papuri."
"O Allah, papuri sa Iyo sa kagalakan at kagipitan, sa kagaanan at dalamhati, sa kalusugan at karamdaman, sa mga taon at panahon. Papuri sa Iyo para sa Iyong mga pabor at pagpapala sa akin. Papuri sa Iyo para sa Iyong ipinagkaloob sa akin, sinubukan ako, pinagaling ako, binigyan ako ng kabuhayan, ibinigay sa akin ang aking pangangailangan, pinili ako, pinarangalan ako, pinadakila ako, at pinatnubayan ako sa Iyong relihiyon; isang papuri na hindi kayang ilarawan ng sinumang tagapaglarawan at hindi kayang bigkasin ng sinumang nagsasalita.
O Allah, papuri sa Iyo para sa Iyong kabutihan sa akin, at Iyong mga pabor sa akin, at Iyong pagpili sa akin kaysa sa iba. Papuri sa Iyo para sa Iyong pag-aayos ng aking pagkakalikha, at para sa Iyong mabuting pagtuturo sa akin bilang isang pabor mula sa Iyo at hindi dahil sa isang naunang kabutihan mula sa akin. O aking Panginoon, kung gayon, aling pagpapala ang hindi Mo ibinigay sa akin, at aling pasasalamat ang hindi kinakailangan mula sa akin sa Iyo?! Ako ay nasisiyahan sa Iyong kabutihan, at sapat na sa akin ang Iyong pag-aalaga mula sa lahat ng nilikha.
O aking Panginoon, Ikaw ang Tagapagkaloob sa akin, ang Mapagbigay, ang Mapagbiyaya, ang Maganda, ang Panginoon ng kaluwalhatian at karangalan, at ng malalaking pabor at pagpapala, kaya't papuri sa Iyo para sa lahat ng iyon. O aking Panginoon, hindi Mo ako binigo sa anumang kagipitan, hindi Mo ako ipinagkanulo sa anumang kasalanan, at hindi Mo ako inilantad para sa anumang nakatagong kasalanan. Ang Iyong mga pagpapala ay patuloy sa akin sa bawat kahirapan at kaginhawahan. Lagi Mo akong ginawan ng mabuti at pinatawad."
"O Allah, pasayahin Mo ako sa aking pandinig, paningin, at mga organo at lahat ng bagay na ibinigay sa akin ng lupa. O Allah, ang aking unang pangangailangan na hinihiling Ko sa Iyo, at ang aking kahilingan na hinihingi Ko sa Iyo, at gawin Mo itong daan bago ang aking kahilingan, at ang aking paglapit sa Iyo sa pamamagitan nito ay ang pagpapadala ng mga pagpapala kay Muhammad at sa angkan ni Muhammad at hinihiling Ko sa Iyo na magkaroon ng mga pagpapala sa kanya at sa kanila ayon sa pinakamabuting pagpapala na Iyong iniutos sa Iyong mga tao na ipadala sa kanila, at ayon sa pinakamabuti sa mga hiniling ng sinuman sa Iyong mga tao, at ayon sa Iyong pananagutan para sa kanila hanggang sa Araw ng Muling Pagkabuhay. O Allah, magkaroon ng mga pagpapala sa kanila ayon sa lahat ng mga nagpadala ng mga pagpapala sa kanila, at ayon sa lahat ng mga magpapadala ng mga pagpapala sa kanila; isang patuloy na pagpapala na may mga paraan, kataasan, at kabutihan, at magkaroon ng mga pagpapala sa Iyong mga propeta, sugo, at Iyong mabubuting alipin, at magkaroon ng mga pagpapala kay Muhammad at sa angkan ni Muhammad at magpadala ng maraming kapayapaan sa kanila!
O Allah, at mula sa Iyong pagkabukas-palad ay hindi Mo binibigo ang sinumang humihiling sa Iyo ng isang bagay, at umaasa sa kung ano ang nasa Iyo, at Ikaw ay hindi nasisiyahan sa sinumang hindi humihiling sa Iyo, at walang sinuman ang katulad Mo. O aking Panginoon, ang aking kasakiman sa Iyong awa at kapatawaran, at ang aking pagtitiwala sa Iyong kabutihan at pabor ay nagtulak sa akin na tumawag sa Iyo, manabik sa Iyo, at ihandog ang aking pangangailangan sa harap Mo. Iniharap ko bago ang aking kahilingan ang pagtutungo sa Iyo sa pamamagitan ng Iyong Propeta, na nagdala ng katotohanan mula sa Iyo, at nagdala ng Iyong liwanag at tuwid na landas kung saan mo pinatnubayan ang mga tao, at sa pamamagitan ng kanyang liwanag ay binuhay Mo ang lupa, at siya ay Iyong pinagkalooban ng pinakamataas na dignidad, at pinarangalan ng shahada, at ipinadala siya pagkatapos ng paghinto ng mga sugo. O Allah, naniniwala ako sa kanyang lihim at hayagan, at sa lihim ng kanyang angkan na Iyong inilayo sa karumihan at pinadalisay ng ganap na pagdalisay... O Allah, huwag Mo akong paghiwalayin sa kanila sa buhay na ito at sa kabilang buhay at tanggapin Mo ang aking mga gawa sa pamamagitan nila!"
"O Allah, pinatnubayan Mo ang Iyong mga tao sa Iyong Sarili nang Iyong sinabi, (At kapag ang Aking mga alipin ay nagtanong sa iyo tungkol sa Akin, katotohanan Ako ay napakalapit; sinasagot Ko ang panalangin ng nagsusumamo kapag siya ay tumawag sa Akin, kaya't sila ay tumugon sa Aking tawag at maniwala sa Akin upang sila ay lumakad sa tuwid na landas),[1] at (O aking mga alipin, na nagpakalabis laban sa inyong sariling mga kaluluwa, huwag kayong mawalan ng pag-asa sa awa ng Allah; katotohanan, pinatatawad ng Allah ang lahat ng mga kasalanan; katotohanan Siya ang Mapagpatawad, ang Maawain),[2] at (At si Noah ay tiyak na tumawag sa Amin, at kami ang pinakamabuting mga tagatugon).[3] O Panginoon, oo! Ikaw ang pinakamabuti sa mga tinatawag, Ikaw ang pinakamabuting Panginoon, at Ikaw ang pinakamabuting tagatugon! Ikaw ang nagsasabi, (Sabihin: Tumawag kayo kay Allah o tumawag kayo sa Mapagbigay; alinman ang inyong tawagin, sa Kanya ang pinakamabubuting pangalan),[4] at ako ay tumatawag sa Iyo, O Allah, sa pamamagitan ng Iyong mga pangalan na kung Ikaw ay tawagin sa pamamagitan nito, Ikaw ay tumutugon at kung Ikaw ay hilingin, Ikaw ay nagbibigay. Ako ay tumatawag sa Iyo nang may pagsusumamo, may pagpapakumbaba sa panawagan ng isang naabutan ng kawalang-ingat at pinagod ng kahirapan. Ako ay tumatawag sa Iyo sa panawagan ng isang sumuko, umamin ng kanyang kasalanan, at umasa sa Iyong dakilang kapatawaran at malawak na gantimpala.
O Allah, kung Iyong pinili ang isang tao, na sumunod sa Iyong iniutos sa kanya at kumilos ayon sa Iyong nilikha sa kanya, sa pamamagitan ng Iyong awa, hindi siya makakarating doon maliban sa pamamagitan Mo at ng Iyong tulong. O Allah... sa Iyo, aking Panginoon, ang aking paghahanda na umaasa sa Iyong mga premyo at kaloob. Hinihiling Ko sa Iyo na magkaroon ng mga pagpapala kay Muhammad at sa angkan ni Muhammad at upang bigyang-kasiyahan ang aking kahilingan at pangangailangan..."
"O Ikaw, ang pinakamapagbigay sa mga nagbibigay, ang pinakamabuti sa mga mapagbigay, magkaroon ng mga pagpapala kay Muhammad at sa angkan ni Muhammad, at sinuman mula sa Iyong mga tao ang nagnanais na saktan ako, guluhin Mo ang kanyang puso, pabulaanan Mo ang kanyang dila, bulagin Mo ang kanyang paningin, patigasin Mo ang kanyang ulo, gawin Mo siyang abala sa kanyang sarili, at iligtas Mo ako mula sa kanya sa pamamagitan ng Iyong kapangyarihan at lakas! O Allah, huwag Mo itong gawing huling pagkakataon sa akin na ako ay tumatawag sa Iyo nang may pagsusumamo, at kung gagawin Mo, patawarin Mo ako sa lahat ng aking mga kasalanan ng isang kapatawaran na hindi nag-iiwan ng anumang kasalanan. Gawin Mo ang aking panawagan sa mga tinugon na panawagan, ang aking gawa sa mga tinanggap na gawa sa Iyong presensya, at ang aking pananalita sa mga umaakyat sa Iyo na mabubuting gawa, at gawin Mo ako kasama ng Iyong Propeta at pinili, at ng mga imam, sumakapayapaan nawa silang lahat. Sa pamamagitan nila ako ay nananalangin sa Iyo, at sa pamamagitan nila ako ay nananabik sa Iyo. Tugunin Mo ang aking panawagan O Pinakamaawain sa mga maawain, at patawarin Mo ako sa aking mga pagkakamali." Pagkatapos, hiniling ni Imam al-Hadi ang kanyang pangangailangan at nagpatirapa at nagsabi:
"Walang diyos maliban sa Allah, ang Mapagpigil, ang Mapagbigay. Walang diyos maliban sa Allah, ang Kataas-taasan, ang Dakila. Kaluwalhatian sa Allah, ang Panginoon ng pitong langit, ang Panginoon ng pitong lupa, at ang Panginoon ng Dakilang Trono. O Allah, ako ay lumalapit sa Iyong kapatawaran mula sa Iyong kaparusahan, at sa Iyong kasiyahan mula sa Iyong poot, at sa Iyo mula sa Iyo. Hindi ko kayang abutin ang pagpuri sa Iyo o ang pagpapasalamat sa Iyo. Ikaw ay ayon sa Iyong pagpuri sa Iyong Sarili. Gawin Mo ang aking buhay na isang paglago para sa akin sa bawat kabutihan, at ang aking kamatayan na isang kaluwagan para sa akin mula sa bawat kasamaan. Gawin Mo ang kagalakan ng aking mga mata sa Iyong pagsunod. O aking Tiwala at Pag-asa, huwag Mong sunugin ang aking mukha sa Apoy pagkatapos ng aking pagpapatirapa sa Iyo, aking Panginoon. Walang pabor mula sa akin sa Iyo, Ikaw ang may pabor sa akin, kaya't maawa Ka sa aking kahinaan at manipis na balat, at iligtas Mo ako mula sa mga kagipitan ng buhay na ito at ng kabilang buhay, at pagpalain Mo ako ng piling ng Propeta at ng kanyang angkan sa mataas na antas sa Paraiso... O Ikaw, ang Liwanag ng liwanag, ang Tagapamahala ng mga gawain, ang Mapagbigay, ang Maluwalhati, ang Nag-iisa, ang Natatangi, ang Walang-hanggan, na hindi nanganak at hindi ipinanganak, at walang katulad sa Iyo, O Ikaw na gayon at walang sinuman ang gayon maliban sa Iyo, O Ikaw na walang diyos sa matataas na langit o sa mababang lupa maliban sa Iyo, O Ikaw na nagpaparangal sa bawat mapagpakumbaba, at nagpapakumbaba sa bawat makapangyarihan, sa pamamagitan ng Iyong kaluwalhatian at kataasan, nawalan ako ng pasensya, kaya't magkaroon ng mga pagpapala kay Muhammad at sa angkan ni Muhammad at iligtas Mo ako...!"
Ang Kanyang Panalangin sa Pagtulog
Kapag siya ay natutulog o nagising mula sa pagtulog, binibigkas niya ang panalanging ito:
"Walang diyos maliban sa Allah, ang Buhay, ang Walang-hanggan, at Siya ay may kapangyarihan sa lahat ng bagay. Kaluwalhatian sa Allah, ang Panginoon ng mga mundo at ang Diyos ng mga sugo. Kaluwalhatian sa Allah, ang Panginoon ng pitong langit at lahat ng nasa mga ito, at ang Panginoon ng pitong lupa at lahat ng nasa mga ito, ang Panginoon ng Dakilang Trono, at kapayapaan sa mga sugo, at papuri sa Allah ang Panginoon ng mga mundo."
Ang panalangin ng paglapit:
"O Ikaw, ang aking panustos, ang aking pag-asa at pagtitiwala, ang aking kanlungan at suporta, O Ikaw ang Nag-iisa at Natatangi, O Ikaw, na 'Sabihin: Siya, si Allah, ay Nag-iisa', O Allah, hinihiling Ko sa Iyo sa pamamagitan ng mga katulad Mo na hindi Mo nilikha sa Iyong nilikha, na magkaroon ng mga pagpapala sa kanila..."
Ang Kanyang Panalangin ng Paghahanap ng Proteksyon mula kay Satanas
"O Ikaw na makapangyarihan sa Iyong kapangyarihan, na pinakamakapangyarihan sa Iyong kapangyarihan, palakasin Mo ako mula sa Iyong kapangyarihan, tulungan Mo ako sa Iyong tulong, ilayo Mo sa akin ang masamang mungkahi ng mga Demonyo, ipagtanggol Mo ako sa Iyong pagtatanggol, protektahan Mo ako sa Iyong proteksyon, at gawin Mo akong kabilang sa mabubuting tao ng Iyong nilikha, O Ikaw na Nag-iisa, Natatangi, Walang-hanggan!"
Isang Mataas na Panalangin
"O Ikaw ang Pinakarinig sa mga nakaririnig, ang Pinakamatalino sa mga nakakakita, ang Pinakamabuti sa mga tumitingin, ang Pinakamabilis sa mga nagtutuos, ang Pinakamaawain sa mga maawain, ang Pinakamarunong sa mga hukom, magkaroon ng mga pagpapala kay Muhammad at sa angkan ni Muhammad, at dagdagan Mo ang aking kabuhayan, pahabain Mo ang aking katandaan, pagpalain Mo ako ng Iyong awa, gawin Mo akong kabilang sa mga nagtatanggol sa Iyong relihiyon at huwag Mo akong palitan ng iba..."
Ang Kanyang mga Pakikipag-usap
Si Imam al-Hadi ay nakipag-usap sa Makapangyarihang Allah sa kadiliman ng gabi na may pusong nagsusumamo at payapang kaluluwa. Isinalaysay na kanyang sinabi sa kanyang mga pakikipag-usap:
1. "O aking Panginoon, isang makasalanan ang dumating, at isang mahirap ang humingi; huwag Mo sanang biguin ang kanyang pagsisikap! Maawa Ka sa kanya, at patawarin Mo ang kanyang mga kasalanan."
2. "Aking Panginoon, basbasan Mo si Muhammad at ang angkan ni Muhammad, at maawa Ka sa akin kapag ang aking bakas ay mawawala sa buhay na ito at ang aking pagbanggit ay aalisin sa mga tao, at ako ay makakalimutan tulad ng mga nakalimutan. Aking Panginoon, ako ay tumanda na, ang aking balat ay naging manipis, ang aking mga buto ay naging payat, ang panahon ay nakaapekto sa akin, ang aking kamatayan ay lumapit sa akin, ang aking mga araw ay lumipas, ang aking mga pagnanasa ay nawala ngunit ang aking kasalanan ay nanatili! O aking Panginoon, maawa Ka sa akin kapag ang aking anyo ay nagbago!"
3. "O aking Panginoon, ang mga kaisipan ng mga nag-iisip ay naligaw, ang mga paningin ng mga nakakakita ay nagkulang, ang mga paglalarawan ng mga tagapaglarawan ay naglaho, ang mga sinasabi ng mga gumagawa ng kasinungalingan ay nawala sa harap ng mga kababalaghan ng Iyong gawain, o ng pag-abot sa Iyong kataasan, sapagkat Ikaw ay nasa hindi maabot na lugar, at walang mata ang makakatitig sa Iyo sa isang sulyap o ekspresyon. Kay layo, at kay layo! O Ikaw ang Una, ang Nag-iisa, ang Natatangi! Ikaw ay nagpakataas sa kataasan na may kaluwalhatian ng kadakilaan, at bumangon nang higit sa bawat ilalim at wakas na may kapangyarihan ng pagmamataas."
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