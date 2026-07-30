Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Konsorsyo ng Caspian Pipeline, nag-ulat ng drone attack sa dalawang tanker
Ayon sa ulat ng RIA Novosti, ang Caspian Pipeline Consortium (CPC) ay nagpahayag sa isang pahayag na ang isang tanker na may bandila ng Marshall Islands, habang naglo-load ng langis sa isang offshore berth ng consortium na ito, gayundin ang isa pang tanker na may bandila ng Isle of Man na nasa ruta patungo sa terminal para sa paglo-load, ay tinarget ng drone attack.
Binigyang-diin ng Caspian Pipeline Consortium na ang drone attacks sa internasyonal na imprastraktura ay nagdudulot ng malaking pinsala sa economic interests ng Kazakhstan at ng Western shareholders ng consortium.
Moscow – Ahensyang Balita ng RIA Novosti – Ang Caspian Pipeline Consortium noong Miyerkules, sa pamamagitan ng pagpapalabas ng isang pahayag, ay nagpahayag na ang dalawang tanker na may dalang langis malapit sa kanilang maritime terminal sa Novorossiysk, sa baybayin ng Black Sea ng Russia, ay tinarget ng drone attacks. Batay sa pahayag na ito, ang tanker na "Nelsa" na may bandila ng Marshall Islands habang naglo-load sa isang offshore berth at ang isa pang tanker na may bandila ng Isle of Man na nasa ruta patungo sa terminal para sa paglo-load ay tinamaan. Kasunod ng mga pag-atakeng ito, ang operasyon ng paglo-load ay pansamantalang itinigil, ngunit sa kabutihang palad, walang oil spill o nasawi ang naiulat.
Ang consortium na ito, na nagdadala ng higit sa 80 porsyento ng pag-export ng langis ng Kazakhstan sa pamamagitan ng isang pipeline na may habang 1,500 kilometro patungo sa Black Sea, ay nagbabala na ang mga pag-atakeng ito ay nagdudulot ng malaking pinsala sa economic interests ng Kazakhstan at ng Western shareholders kabilang ang mga Amerikanong kumpanya na Chevron at ExxonMobil. Noong Hulyo, hindi bababa sa anim na tanker ang tinarget malapit sa terminal na ito, na nagdulot ng 21 porsyentong pagbaba sa produksyon ng langis ng Kazakhstan at 56 porsyentong pagbaba sa produksyon ng pinakamalaking oil field ng bansang ito na "Tengiz." Kinondena ng Ministeryo ng Ugnayang Panlabas ng Kazakhstan ang mga pag-atakeng ito at nanawagan para sa kanilang agarang pagtigil. Hanggang Hulyo 30, 2026, ang mga opisyal ng Ukraine ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa mga pag-atakeng ito.
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