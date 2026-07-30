Video| Mga Militar ng Zionist, Iniwan ang Kanilang Base Matapos Ibaba ang Kanilang mga Armas

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Mga Militar ng Zionist, Iniwan ang Kanilang Base Matapos Ibaba ang Kanilang mga Armas; Sumiklab ang Hindi Pagkakasundo sa Pagitan ng mga Sundalo at ng kanilang Kumander.
Ipinakita ng mga Hebrew source na ang ilang mga sundalo ng Israeli army sa Sde Teiman garrison ay nagpababa ng kanilang mga armas at umalis sa garrison matapos ang isang hindi pagkakasundo sa kanilang battalion commander. Kinumpirma ng hukbo ng rehimeng Zionist ang insidente, na nagsasabing ang ilang mga sundalo ng isang combat battalion ay umalis sa kanilang base nang walang pahintulot ng kanilang mga kumander, at ang insidente ay kasalukuyang iniimbestigahan.
Ang Sde Teiman base, na matatagpuan sa Negev desert malapit sa hangganan ng Gaza Strip, ay isang military base na ginamit bilang detention camp para sa mga Palestinian detainee mula sa Gaza mula noong Disyembre 2023. Ang base ay nahahati sa dalawang seksyon: mga enclosure kung saan ang mga detenido ay pinipigilan na may mga blindfold at posas, at isang field hospital ng mga tolda kung saan dose-dosenang mga nakaposas na bilanggo ang itinatago. Ang detensyon camp na ito ay nakakuha ng internasyonal na atensyon para sa mga sistematikong paglabag sa karapatang pantao laban sa mga Palestinian detenido, kabilang ang mga ulat ng sekswal na karahasan, tortyur, at medikal na kapabayaan na humantong sa mga kaso ng pagputol ng mga braso at binti. Ang mga bilanggo ay pinipigilan nang walang kaso at walang abogado, sa ilalim ng batas ng "Unlawful Combatants Law" na nagpapahintulot sa Israel na pigilan ang mga indibidwal nang walang warrant of arrest hanggang sa 45 araw.
Ang insidente ay nagpapakita ng lumalaking tensyon at hindi pagkakasundo sa loob ng Israeli military, na nahaharap sa malalaking hamon sa pagpapanatili ng disiplina at kahandaan sa harap ng patuloy na labanan sa maraming harapan. Ang mga ulat ng Israeli Army Radio ay nagsiwalat na ang militar ay nahaharap sa mga kakulangan ng mga tauhan at mga tangke, na may ilang mga reserbang pormasyon na papalapit sa "epektibong pagbagsak." Ang mga reserbang brigada at batalyon ay nag-ooperate nang may mas kaunting mga sundalo at tangke kaysa sa kinakailangan, na may ilang mga yunit na nag-ooperate nang walang gumaganang chain of command. Ang kakulangan ng pondo at ang pagtaas ng gastos ng operasyon ay nagpalala sa sitwasyon, na may malalim na hindi pagkakasundo sa pagitan ng mga ministri ng depensa at pananalapi tungkol sa laki ng badyet ng depensa.
..........
.328
Your Comment