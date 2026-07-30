Video| Malawakang Sunog sa Greece; Daan-daang Turista ang Inilikas mula sa Isla ng Crete

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:- Malawakang Sunog sa Greece; Daan-daang Turista ang Inilikas mula sa Isla ng Crete; Nagpapatuloy ang mga Pagsisikap na Pawiin ang Apoy.
Dahil sa isang malawakang sunog sa kagubatan sa isla ng Crete, Greece, daan-daang turista ang inilikas mula sa mga sentral na lugar ng isla at mga tourist zone. Ang sunog, na kumalat nang mabilis dahil sa malakas na hangin at mataas na temperatura, ay nagdulot ng malaking pinsala sa kagubatan at mga ari-arian, at pinilit ang mga awtoridad na magsagawa ng malawakang operasyon ng paglikas upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente at bisita.
Ayon sa mga ulat, ang sunog ay sumiklab sa isang bulubunduking lugar malapit sa mga sikat na tourist destination, at mabilis na kumalat sa mga kalapit na nayon at resort. Ang mga helicopter at eroplano ay na-deploy upang tumulong sa pag-apula ng apoy, at ang mga boluntaryo at mga tauhan ng emergency ay nagtatrabaho nang walang pagod upang protektahan ang mga tahanan at imprastraktura mula sa mga apoy.
Ang mga awtoridad ng Greece ay naglabas ng mga babala sa mga residente at turista na manatiling alerto at sundin ang mga tagubilin ng mga opisyal. Ang sunog ay nagdulot ng malaking pagkaantala sa transportasyon at turismo sa isla, at ang mga opisyal ay nagbabala na ang sitwasyon ay maaaring lumala kung ang hangin ay patuloy na humihip nang malakas. Ang mga pagsisikap na pawiin ang apoy ay nagpapatuloy, at ang mga awtoridad ay umaasa na ang sitwasyon ay makontrol sa lalong madaling panahon.
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