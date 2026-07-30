Video| Mga Larawan ng Missile Attacks ng IRGC sa Dalawang Drone Hangar at Isang Fuel Tank ng mga Aircraft at Military Helicopters sa Ali Al Salem Base

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Mga Larawan ng Missile Attacks ng IRGC sa Dalawang Drone Hangar at Isang Fuel Tank ng mga Aircraft at Military Helicopters sa Ali Al Salem Base
Ang mga larawan mula sa missile attacks ng Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) ay nagpapakita ng tumpak na pagtama sa dalawang drone hangar at isang fuel tank ng mga aircraft at military helicopters sa Ali Al Salem Air Base sa Kuwait. Ang pag-atake, na bahagi ng patuloy na operasyon ng Iran laban sa mga base ng Amerika at ng mga kaalyado nito sa rehiyon, ay nagdulot ng malawakang pinsala sa imprastraktura ng base at nagpahina sa kakayahan ng mga pwersang Amerikano na magpatakbo ng kanilang mga operasyon mula sa base na ito.
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