Video Pilgrim mula sa Baku: "O Martir na Lider, Kayo ang Korona ng Aming mga Ulap"

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Pilgrim mula sa Baku: "O Martir na Lider, Kayo ang Korona ng Aming mga Ulap".
Isang pilgrim mula sa Baku, Azerbaijan, na dumalo sa seremonya ng paglilibing sa martir na lider ng Rebolusyon, si Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, ay nagpahayag ng kanyang malalim na paggalang at pagmamahal sa pamamagitan ng pagsasabing: "O Martir na Lider, kayo ang korona ng aming mga ulo." Ang kanyang mga salita ay sumasalamin sa pandaigdigang pagkilala sa pamana ng martir na lider at ang kanyang impluwensya sa mga mananampalataya sa buong mundo, na nakikita siya bilang isang simbolo ng paglaban, katarungan, at pananampalataya.
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