Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-NY Post reports 'MOU Version 2' between Iran and US
Inangkin ng New York Post: Nais ni Trump na bigyan ng pagkakataon ang negosasyong pangkapayapaan, ngunit hinihiling niya sa Iran na sumang-ayon sa isang tigil-putukan, na inilalagay ang susunod na hakbang nang direkta sa Tehran. Isang opisyal ng Amerika ang nagsabi sa Post: "Ito ang batayan ng anumang uri ng negosasyon; nagsisimula ito sa isang tigil-putukan at dapat magmula sa Iran."
Sinabi ng opisyal ng Amerika na ito: "Nasa Iran ang ayusin ang panloob na kalagayan nito." Sinabi ni Trump na bibigyan niya ng pagkakataon ang negosasyong pangkapayapaan na magbunga, ngunit malinaw din niyang idineklara na para harapin ang mga aksyon ng Tehran, magbibigay siya ng utos para sa mapagpasiyang military action; isang diskarte na inilarawan ni Marco Rubio, Kalihim ng Ugnayang Panlabas, bilang "ulo laban sa mata."
Sinabi ng opisyal ng Amerika na ito: "Malinaw na idineklara ng Pangulo na nais niya ang isang kasunduan sa pinakamabilis na posibleng panahon. Ngunit kung ang mga Iranian ay magpatuloy sa pag-atake sa mga barko, mga base ng Amerika, at mga kaalyadong Arabo sa Persian Gulf, dapat nilang bayaran ang halaga nito." Ang layunin ng mga negosasyong ito ay isang uri ng "MOU Version 2" na hindi ganap na katulad ng nakaraang kasunduan, ngunit mananatili ang ilang mga pangunahing elemento. Sinabi ng opisyal na patuloy na binibigyang-diin ni Trump na ang Strait of Hormuz ay dapat na malaya nang walang mga bayad at tutol siya sa pagkolekta ng mga bayad mula sa pagdaan ng mga barko ng Iran at Oman.
Washington – Ahensyang Balita ng New York Post – Habang ilang araw lamang ang lumipas mula nang ang mabibigat na airstrike ng Amerika sa mga posisyon sa lalim ng teritoryo ng Iran, isang matataas na opisyal ng pamahalaan ng Amerika sa panayam sa New York Post ay nag-ulat ng pagnanais ni Donald Trump na magsimula ng isang bagong yugto ng negosasyong pangkapayapaan sa Tehran; ngunit may kondisyon na ang unang hakbang ay gagawin ng Iran. Ang opisyal na ito, sa pagtukoy sa mga pagsasabotahe ng IRGC sa landas ng diplomasya, ay nagdiin na "nasa pamumuno ng Iran ang ayusin ang panloob na kalagayan nito."
Batay sa ulat na ito, ang layunin ng mga negosasyong ito ay makamit ang isang "MOU Version 2" na may pokus sa tigil-putukan, muling pagbubukas ng Strait of Hormuz nang walang mga bayad, at pagtigil ng mga pag-atake sa mga barko at mga base ng Amerika. Gayunpaman, ang opisyal ng Amerika ay nagbabala tungkol sa pagpapatuloy ng mga pag-atake ng Iran at sinabi: "Kung ang mga Iranian ay magpatuloy sa pag-atake sa mga barko, mga base ng Amerika, at mga kaalyadong Arabo sa Persian Gulf, dapat nilang bayaran ang halaga nito." Sa kabilang banda, ang IRGC, sa pamamagitan ng pagpapalabas ng isang pahayag, ay nagpahayag na "parurusahan nito ang mga mananalakay."
Sa kabila ng mga palatandaan ng kahandaan ng Washington na bumalik sa mesa ng negosasyon, tila ang agwat sa pagitan ng mga posisyon ng dalawang panig, lalo na sa kontrol ng Strait of Hormuz at pagpapatuloy ng drone at missile attacks, ay nananatiling pangunahing hamon sa anumang posibleng kasunduan. Hanggang Agosto 1, 2026, ang mga opisyal ng Iran ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa ulat na ito.
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