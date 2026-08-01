Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-New York Times: Isang-toneladang bomba, ibinagsak sa bahay sa Qeshm
New York – Ahensyang Balita ng New York Times – Ang pahayagang ito noong Sabado, Agosto 1, 2026, na binanggit ang mga opisyal ng seguridad ng Amerika, ay nagsiwalat na ang 2,000-pound bomb (humigit-kumulang 907 kilo) na noong Huwebes (Hulyo 29) ay nagtarget ng isang tirahan sa Qeshm Island ay naglalaman ng humigit-kumulang isang tonelada ng mga pampasabog na uri ng "MK-84." Ito ang unang pagkakataon na ang teknikal na detalye ng pag-atakeng ito at ang eksaktong timbang ng mga bala na ginamit sa mga kamakailang airstrike ng Amerika laban sa teritoryo ng Iran ay opisyal na inilabas. Isinulat ng New York Times, na binanggit ang isang mapagkukunang militar na may alam, na ang mga bombang ito, na may kakayahang laser-guided, ay mula sa seryeng "JDAM," at ang layunin nito ay "wasakin ang isang underground ammunition depot ng IRGC" sa ilalim ng bahay na ito, bagaman ang satellite images at field reports ay nagpapahiwatig ng kumpletong pagkawasak ng gusali at pinsala sa mga kalapit na tirahan.
Ang pag-atakeng ito, na bahagi ng bagong yugto ng "matinding" pag-atake ng Amerika laban sa mga military facility ng Iran, ay naganap sa panahon na ang mga tensyon sa rehiyon ay umabot sa kanilang pinakamataas na antas at ang hindi direktang negosasyon ng Iran at Amerika sa Muscat ay nahaharap din sa dead end dahil sa hindi pagkakasundo sa pagtukoy ng mga ruta ng pagdaan sa Strait of Hormuz. Hanggang Agosto 1, 2026, ang Department of Defense ng Amerika ay tumanggi na magkomento tungkol sa ulat na ito at ang mga opisyal ng Iran ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa paratang na ito. Gayunpaman, ang mga lokal na mapagkukunan sa Qeshm ay nag-ulat ng pagtaas ng mga alon ng pagsabog at pinsala sa mga kalapit na gusali, at ang mga gumagamit ng social network ay naglabas din ng mga larawan ng pag-atakeng ito.
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