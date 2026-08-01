Talata ng Qur'an ngayon
Surah Ash-Shūrā (42:23)
"Sabihin: Hindi ako humihingi sa inyo ng anumang gantimpala kapalit nito, maliban sa pagmamahal sa aking mga malalapit na kamag-anak."
Maikling Paliwanag
Sa talatang ito, ipinahayag ni Allah sa pamamagitan ng Kanyang Sugo na wala siyang hinihinging anumang gantimpala sa pagpaparating ng mensahe ng Islam, maliban sa pagmamahal at katapatan sa kanyang malalapit na kamag-anak (Ahlul Bayt). Sa pananaw ng mga Muslim, ang pagmamahal sa Ahlul Bayt ay tanda ng paggalang sa Propeta at ng pagpapahalaga sa kanyang pamilya.
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