Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 -: Ehud Barak: Ang ideya ng pagwawasak sa Hezbollah ay hindi maisasakatuparan.
Kinilala ng dating Punong Ministro ng rehimeng Israeli na ang pinakamahabang digmaan sa kasaysayan ng rehimen ng Zionista ay malapit nang matapos nang hindi nakakamit ang alinman sa mga layunin nito. Nagbabala siya na kung hindi ito matapos, mas malalalim pang mga kumplikasyon ang susuungin ng rehimen ng Zionista sa loob lamang ng ilang linggo.
Binigyang-diin ni Ehud Barak sa isang artikulo sa pahayagang Hebreo na "Haaretz" na ang kilusang Hamas sa Gaza Strip at ang Hezbollah sa Lebanon ay nananatiling aktibo at lubhang maimpluwensya sa larangan.
Nilinaw niya na ang sistema ng Iran ay matagumpay na nakaligtas sa pinagsamang pag-atake ng Israel-Amerika, habang ang mga banta na nauugnay sa proyektong nukleyar at mga ballistic missile nito ay nananatiling matatag at malamang na hindi mawawala sa anumang kasunduang nabubuo.
..........
328
Your Comment