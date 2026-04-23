Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 -: Politiko ng Alemanya: Ang digmaang ito ay hindi lamang isang yugto, kundi isang mahalagang sandali sa kasaysayan, at hindi malilimutan ng mga susunod na henerasyon ang mga ginawa nina Trump at Netanyahu.
Werner Todenhöfer, politiko at dating miyembro ng Bundestag (parliament ng Alemanya): Hindi malilimutan ng mga susunod na henerasyon ang «Baliw na Trump» at ang «Mamamatay na Netanyahu»; ang kanilang mga bansa ay naging mga bansang walang katarungan kung saan malinaw na ipinapakita ng sarilinin, karahasan, at kawalan ng batas ang kanilang pangit na mukha. Ito ay hindi lamang isang yugto, kundi isang mahalagang sandali sa kasaysayan.
