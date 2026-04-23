Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Pag-aresto sa 2 inhinyero ng Air Force ng rehimeng Zionista.
Mga sangguniang Zionista ang nagbalita ng pag-aresto sa 2 inhinyero ng kanilang Air Force na inakusahan ng pagpapadala ng mga lihim na impormasyon tungkol sa mga F-15 fighter jet sa Iran
Ang dalawang inhinyerong ito ay nagtatrabaho sa Tel Nof Airbase malapit sa Ashdod, at iginigiit ng mga Zionista na nailipat nila sa Tehran ang mga teknikal na dokumento at mga larawang pang-ensayo ng mga fighter jet.
