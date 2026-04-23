Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) :- Balitang ABNA24 -: Mga Demokratiko sa Kongreso: Si Trump ang pinakahangal na Pangulo ng Amerika.
Pinuno ng mga Demokratiko sa Kapulungan ng mga Kinatawan ng Estados Unidos: Ang kasalukuyang Pangulo ng Amerika ang pinakahangal na taong nakaupo sa White House hanggang sa kasalukuyan.
Ang digmaan ng Amerika at ng rehimeng Zionista laban sa Iran ay nagdulot ng matinding pagtaas ng mga pagbatikos laban kay Trump. Naniniwala pa nga ang ilang mga kinatawan sa Kongreso na ang kasalukuyang Pangulo ay may mga karamdaman sa pag-iisip, at nararapat na siya ay alisin sa kapangyarihan sa pamamagitan ng pagpapatupad ng ika-25 susog (25th Amendment) ng Konstitusyon ng Amerika.
Sinabi rin ngayong araw ni Chuck Schumer, ang pinuno ng mga Demokratiko, na ang bawat hakbang na ginawa ni Trump sa digmaan laban sa Iran ay naglagay sa ekonomiya, kahandaang militar, at pambansang seguridad ng Amerika sa mas masamang kalagayan kaysa noon.
..........
328
Your Comment