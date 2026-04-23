Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) :- Balitang ABNA24 -: Trahedyang Pantao at Pangkapaligiran sa Lebanon; 220,000 Yunit ng Pabahay Winasak ng Rehimeng Zionista.
Batay sa opisyal na istatistika mula sa Pambansang Sentro para sa Pananaliksik sa Agham ng Lebanon, mahigit sa 220,000 yunit ng pabahay sa buong Lebanon ang napinsala o tuluyang nawasak sa mga naganap na pananalasa kamakailan. Sa loob lamang ng nakalipas na 45 araw, 21,700 tahanan ang tuluyang nawasak.
Ang malawakang pagkawasak na ito ay nagaganap sa kabila ng patuloy na paggamit ng mga mananakop ng mga buldoser at mga operasyong pagsabog upang sirain ang mga nayon sa hangganan at pigilan ang pagbabalik ng mga lumikas sa kanilang mga tahanan, kahit na matapos ang pansamantalang tigil-putukan.
Dagdag pa rito, ang Ministro ng Kapaligiran ng Lebanon ay nagbigay babala tungkol sa isang "ecocide" (pagkawasak ng kapaligiran) at ibinunyag ang sinadyang pagkasira ng mga sakahan, mga mapagkukunan ng tubig, at mga makasaysayang labi. Sa isang sitwasyon kung saan ang mga pananalasang ito ay nagdulot ng mahigit isang milyong lumikas, ang pamahalaan ng Lebanon ay naghahangad ng pagpapalawig ng tigil-putukan upang matigil ang mga organisadong pagkasirang ito.
..........
328
Your Comment