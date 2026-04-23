Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) :- Balitang ABNA24 -: Kasinungalingan Tungkol sa Lahat ng Bagay!
Ayon kay Mike Franklin, dating Admiral ng US Navy:
Sinabi sa amin na ang hukbong-dagat ng Iran ay nalunod, ang kanilang hukbong panghimpapawid ay nawasak, ang kanilang mga fissile material ay sumabog, at ang kanilang mga pinuno ay napatay.
Gayunpaman, sa mahika, kaninang umaga lamang ay nakakumpiska sila ng 2 tanker ng langis.
Kasinungalingan tungkol sa lahat ng bagay.
