Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) :- Balitang ABNA24 -: Pagnanakaw ng Ari-arian ng mga Taga-Timog Lebanon ng mga Militar ng Rehimeng Israel.
Ayon sa pahayagang Israeli na Haaretz, nagbalita ito tungkol sa pagnanakaw ng mga ari-arian at pag-aari ng mga taga-timog Lebanon ng mga militar ng rehimeng Israel.
Ayon sa Haaretz, batid ng matataas at mabababang kumander militar ang mga pamamaraan ng pandarambong at pagnanakaw ng mga sundalong Israeli sa timog Lebanon sa larangan ng digmaan, ngunit wala silang ginagawang hakbang upang pigilan ang mga ito.
