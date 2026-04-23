Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) :- Balitang ABNA24 -: Pagbaba ng Halaga ng Ari-arian sa Dubai Kasunod ng mga Pag-atake ng Misil ng Iran.
Ayon sa Bloomberg: Ang pamilihan ng ari-arian sa Dubai, na naging isa sa pinakamainit sa mundo dahil sa pagdagsa ng mga dayuhang mamumuhunan at mayayamang migrante, ay nahaharap na ngayon sa pagbaba ng presyo sa unang pagkakataon mula noong pandemyang COVID-19. Ito ay dahil ang mga sigalot sa rehiyon ay nakaapekto sa demand, na may mga senyales ng pagbaba ng transaksyon at pagbaba ng halaga ng mga benta ng ari-arian na naoobserbahan.
