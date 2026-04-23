Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:
Pagtanggi ng Kansilyer ng Alemanya kay Reza Pahlavi.
Iniulat ng mamamahayag ng pahayagang Le Figaro na ang Kansilyer ng Alemanya ay hindi nagpakita ng interes na makipagpulong kay Reza Pahlavi sa kanyang pananatili sa Berlin.
Ayon sa Reuters, si Reza Pahlavi ay labis na naapektuhan nito at sinabing, "Isang kahihiyan para sa akin na ang gobyerno ng Scholz ay hindi nag-alok ng pagpupulong sa akin."
