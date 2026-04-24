Ang bagong chip na ginawa ng isang siyentipikong Iranian ay nagpapababa ng konsumo ng enerhiya ng artificial intelligence (AI) nang hanggang 70 porsiy

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:
Ang bagong chip na ginawa ng isang siyentipikong Iranian ay nagpapababa ng konsumo ng enerhiya ng artificial intelligence (AI) nang hanggang 70 porsiyento.
Ang chip na idinisenyo ni Dr. Babak Bakhit, na hango sa estruktura at paggana ng utak, ay may kakayahang magpababa ng konsumo ng enerhiya ng mga sistemang AI at gawing mas matalino at mas madaling makibagay ang mga makina.
Nakalikha ang mga siyentipiko ng isang bagong uri ng nanoelectronic device na makapagpapababa nang malaki sa antas ng paggamit ng enerhiya ng mga sistemang artificial intelligence. Gumagana ang inobasyong ito sa pamamagitan ng paggaya sa paraan ng pagpoproseso ng impormasyon ng utak ng tao at nag-aalok ng isang mas episyenteng kapalit para sa mga kasalukuyang hardware ng AI na may mataas na konsumo ng enerhiya.
