Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Pagsisimula ng pulong ng Shanghai Cooperation Organization (SCO) sa Moscow na dinaluhan ng Iran.
Ayon sa embahador ng Iran sa Rusya.
Nagsimula noong ika‑۴ ng Ordibehesht ۱۴۰۵** (katumbas ng *Abril 24, 2026) sa Moscow ang pulong para sa mga konsultasyong pampulitika at pangseguridad ng Shanghai Cooperation Organization, na may partisipasyon ng Iran.
Isinasagawa ang pulong na ito sa ilalim ng tatlong pangunahing agenda:
Pagsusuri sa mga bagong banta laban sa seguridad at katatagan*, na nakatuon sa pinakahuling kalagayan sa paligid ng Islamic Republic of Iran.
Pagtatasa sa mga pandaigdigang ugnayan ng organisasyon* at pagsusuri sa mga susunod na hakbang upang higit pang paunlarin ang mga ito.
Pagrepaso sa proseso ng pagpapatupad ng mga mungkahi* para sa pagpapabuti ng mga gawain ng Shanghai Cooperation Organization.
Ang pangunahing paksa ng mga pag‑uusapan ay ang “mga internasyonal na aktibidad at seguridad sa rehiyon.”
