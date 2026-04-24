Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Kalamidad sa kita para sa mga bansa sa Golpo dahil sa pagsasara ng Hormuz.
Ayon sa pinakabagong datos na inilathala ng Financial Times, nakararanas ang mga pamahalaang Arabo sa rehiyon ng makasaysayang pagbagsak sa kita mula sa langis, na umaabot sa pagitan ng 65 hanggang 85 porsiyento kada linggo kumpara sa antas bago ang digmaan.
Batay sa pagsubaybay sa pag-export ng langis, ang Qatar ang pinakamatinding naapektuhan na may 85 porsiyentong pagbaba ng kita, sinundan ng Kuwait na may 80 porsiyento, Bahrain na may 70 porsiyento, at ang United Arab Emirates (UAE) na nakapagtala ng 20 porsiyentong pagbaba sa lingguhang kita.
Sa kabilang dako, ang Oman ay hindi lamang nakaiwas sa pagbaba ng kita kundi nakaranas pa ng 65 porsiyentong pagtaas. Ang Saudi Arabia naman ay nagtala rin ng 10 porsiyentong pagtaasng kita.
Ang malawakang pagbagsak na ito sa kita ng mga bansa sa Golpo ay tuwirang bunga ng pakikipag-alyansa ng mga bansang ito sa Estados Unidos at ng epektibong pagsasara ng Kipot ng Hormuz na isinagawa ng Iran.
