Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Paglahok ng Iran sa Pulong ng Organisasyon ng Kooperasyong Shanghai sa Moscow.
Ayon sa Sugo ng Iran sa Russia:
Nagsimula ang pulong para sa mga konsultasyong pampulitika at pangseguridad ng Organisasyon ng Kooperasyong Shanghai (SCO) sa Moscow noong ika-23 ng Abril, 2026, kung saan dumalo ang Iran.
Ang pulong ay idinaraos na may tatlong pangunahing paksa sa adyenda:
Pagsusuri sa mga bagong banta sa seguridad at katatagan, na may pagtuon sa pinakabagong sitwasyon na nakapalibot sa Republika ng Islam ng Iran.
Pagtatasa sa mga pandaigdigang pakikipag-ugnayan ng organisasyon at pagtalakay sa mga susunod na hakbang para sa kanilang pagpapahusay.
Pagsusuri sa pag-usad ng mga panukala upang mapabuti ang mga gawain ng Organisasyon ng Shanghai.
Ang pangunahing pokus ng mga talakayang ito ay ang "Mga Pandaigdigang Gawain at Panseguridad sa Rehiyon."
