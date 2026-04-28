Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Ang Saudi Arabia ay ikawalong pinakamalaking tagagastos militar sa buong mundo.
Ayon sa Swedish think tank na SIPRI:
Umabot sa 218 bilyong dolyar ang kabuuang gastos sa militar sa rehiyon ng Gitnang Silangan noong taong 2025.
Ang gastos sa militar ng Saudi Arabia ay tumaas ng 1.4 porsyento, at umabot sa 83.2 bilyong dolyar, na nagpatatag sa posisyon nito bilang ikawalong pinakamalaking tagagastos militar sa daigdig.
Ang gastos sa militar ng Turkey ay lumago ng 7.2 porsyento noong 2025, na umabot sa 30 bilyong dolyar. Bahagi ng pagtaas na ito ay bunga ng mga operasyong militar sa Iraq, Somalia, at Syria.
