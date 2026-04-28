Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Ang mga drone na konektado sa fiber-optic ng Hezbollah ay nakakahuli sa mga tangke ng Merkava.
Ayon sa ulat ng The Cradle na may pamagat na “Mas Mahina Kaysa sa Sapot ng Gagamba”, ang Hezbollah ay sa mga pinakahuling labanan sa timog ng Lebanon ay lalong gumagamit ng mga drone na kontrolado sa pamamagitan ng fiber‑optic cable—isang teknolohiyang nagbibigay-daan upang ito’y makapag-target nang walang pagkaantala o panghihimasok ng signal, kabilang ang mga makabagong tangke ng Merkava, at tamaan ang kanilang mga mahihinang bahagi nang may mataas na antas ng katumpakan.
Ang mga mura at mababang‑gastos na paraang ito ay nagawang hamunin ang superyoridad sa armor ng Israel at ipinakitang ang mga kagamitang “mas mahina kaysa sa sapot ng gagamba” ay maaari pa ring maging isang seryosong banta laban sa mabibigat na kagamitang militar.
