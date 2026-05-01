Balitang ABNA24 -: Base sa pahayagang *Financial Times*: Bukod sa Dome ng Bakal (Iron Dome), nagpadala rin ang Israel ng iba pang mga sistemang panlab

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) :- Balitang ABNA24 -: Base sa pahayagang *Financial Times*: Bukod sa Dome ng Bakal (Iron Dome), nagpadala rin ang Israel ng iba pang mga sistemang panlaban sa himpapawid sa United Arab Emirates (UAE).
*Financial Times* ay nagsulat:
“Nagpadala ang Israel ng mga sistemang pandepensang sandata, kabilang ang isang advanced na laser, sa United Arab Emirates upang tulungan ang kaharian ng UAE laban sa matinding pag-atake ng mga misil at drone ng Iran.
Gayundin, ang magaan na sistemang ‘Spectro’ ay nakapuwesto na sa UAE upang matukoy ang mga drone na ‘Shahed’ mula sa layong 20 kilometro.
Isang batid na pinagmulan ang nagsabi na mas marami pang sistemang pandepensang sandata, kasama ang karagdagang bilang ng mga sundalong Israeli, ang nakatalaga na sa UAE. Hindi maliit ang bilang ng mga sundalong Israeli na nakadestino sa nasabing bansa.”
