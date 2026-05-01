Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) :-Amazon: Ang pagkukumpuni sa mga nasirang data centers sa Gitnang Silangan ay maaaring tumagal ng ilang buwan.
Inihayag ng *Amazon* na sa gitna ng mga kamakailang sagupaan sa Kanlurang Asya, nasira ang mga ulap na data centers ng kumpanya sa Bahrain at United Arab Emirates, dahilan upang maantala ang bahagi ng kanilang mga serbisyo.
Ayon sa kumpanya, kasalukuyang nagsisikap ang mga teknikal na koponan upang ganap na maibalik ang mga serbisyo, subalit maaaring tumagal ng ilang buwan ang proseso ng pagkukumpuni at muling pagsasaayos ng mga imprastruktura.
