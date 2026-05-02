Ang digmaan sa Iran ang pagbagsak ng hukbong Amerikano.
New York Times: Ang hukbong Amerikano ay pababa na, ngunit ang digmaan sa Iran ang nagpasikat sa katotohanang ito.
Nakontrol ng Iran ang Strait of Hormuz at patuloy na banta ang kanilang mga rocket at drone sa mga kaalyado ng Amerika sa rehiyon. Mas lumakas din ang Iran sa mga negosasyon.
Inihayag ng katotohanang ito ang mga kahinaan sa paraan ng pakikidigma ng Amerika at ipinakita na hindi pa handa ang Amerika sa mga makabagong digmaan.
