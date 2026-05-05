Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) :- Komentaryo: Pagkakatahimik ni al-Joulani at ang Hakbang ng mga Puwersang Siyonista sa Pagbili ng mga Lupain sa Syria.
Ayon sa mga ulat ng midya, kabilang ang pahayagang Rai al-Youm, lumilitaw ang nakakabahalang pagtaas ng malawakang pagbili ng mga lupang sakahan sa timog Syria, lalo na sa estratehikong rehiyon ng Yarmouk Basin malapit sa Golan Heights. Ang mga lupang ito, na may mahalagang katayuang pang-estratehiya dahil sa kanilang masaganang pinagkukunan ng tubig at sensitibong lokasyong heograpikal, ay unti-unting naitatala sa pagmamay-ari ng mga indibidwal na may dobleng pagkamamamayan na konektado sa ilang organisasyong Hudyo, sa pamamagitan ng mga pormal na kontrata.
Ipinapahiwatig ng mga pagkilos na ito** ang pagbabago sa pamamaraan ng pagpapalawak ng mga puwersang Siyonista, na sa pagkakataong ito ay hindi na umaasa lamang sa lakas-militar, kundi gumagamit ng mga kasangkapan para sa “civil empowerment” at pangmatagalang pamumuhunan upang itulak ang kanilang mga layunin. Ang ganitong anyo ng impluwensya, kasabay ng katahimikan ng ilang lokal na opisyal kabilang si al-Joulani, ay nagiging isang seryosong babala sa seguridad at integridad ng teritoryo ng Syria, dahil nagbubukas ito ng landas para sa pagbabago ng katangiang heograpikal at pagpapatatag ng presensya sa mahahalagang rehiyon ng timog ng bansa.
Kung nais mong gawing mas masining, mas opisyal, o mas akademikoang tono, puwede ko ring isaayos ayon sa pangangailangan mo.
............
328
Your Comment