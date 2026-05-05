Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) :-
Binago Muli ni Trump ang Kanyang Pahayag Tungkol sa mga "Nalunod na Bangka" ng Iran.
Idinagdag ng Pangulo ng Estados Unidos ngayong Martes ang isa pang Iranian na bangka sa mga sasakyang-dagat na kanyang inaangkin na lumubog sa Strait of Hormuz, at sinabing ang militar ng Amerika ay "pinuksa" kahapon ang walong maliliit at mabilis na Iranian na bangka sa Strait of Hormuz.
Noong Lunes, sinabi ni Trump na inatake ng militar ng Estados Unidos ang pitong mabilis na Iranian na bangka sa Strait of Hormuz; ang kanyang pahayag ay ginawa ilang oras matapos sabihin ng U.S. Central Command na nalunod nito ang anim na Iranian na bangka sa Strait of Hormuz.
Isang mataas na opisyal ng militar ng Iran** noong araw ding iyon ay mariing itinanggi ang anumang aksyon na nagresulta sa paglubog ng mga bangka ng Iran sa Strait of Hormuz.
............
328
Your Comment