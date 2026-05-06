Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) :-
18 na Operasyon ng Hezbollah noong Martes laban sa Mapanghating Hukbo.
Inihayag ng Hezbollah Lebanon na, sa nakaraang araw, kabuuang 18 na operasyon ang isinagawa nito laban sa mga posisyon ng mapanghating hukbo sa timog Lebanon.
Ayon sa pahayag na ito, 2 tangke ang tinarget sa nayon (komunidad) ng Al-Biyaẓah, at 1 tangke naman ang tinarget sa nayon ng Al-Qawzah; gayundin, 2 bulldozer D9 ang tinamaan sa Rishaf at Deir Seryan, at 3 sasakyang “Namer”ang naipukol din ng mga mandirigma ng paglaban.
