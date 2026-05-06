Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) :-
PAMAGAT: Turkey Nagpakilala ng Missile na may Kakayahang 6,000 Kilometro.
PAGLALAHAD:
Ipinahayag ng Kagawaran ng Tanggulan ng Turkey ang kanilang bagong intercontinental ballistic missile system na pinangalanang "Yildirim Khan."
Ayon sa mga ulat, ang intercontinental ballistic missile na ito ay may kakayahang umabot ng 6,000 kilometro at maaaring makamit ang bilis na mula 9 hanggang 25 Mach.
Ang missile na ito ay gumagamit ng liquid nitrogen tetroxide (NO) bilang panggatong at pinapagana ng apat na rocket engine.
