Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) :-
PAMAGAT: Analista ng Amerika: Kung may Base Militar ng Amerika sa Iyong bansa, hindi ito isang malayang bansa. Ito ay isang pangunahing panukala.
PAGLALAHAD ni Jeffrey Sachs, isang Amerikanong Analista at Ekonomista:
Kung mayroon kang base militar ng Amerika sa iyong bansa, hindi ka na isang malayang bansa. Ito ay isang pangunahing katotohanan.
Ang mga bansang ito ay sakop. Sa kasamaang palad, sila ay nahihirapang bumuo ng isang maayos na pahayag. Sa United Nations, sila ay tumutukoy lamang sa pag-atake ng Iran at hindi man lang binabanggit na ang Iran ay naging target ng mga pag-atake.
Para sa anumang karagdagang tulong o paglilinaw, mangyaring ipagbigay-alam lamang.
............
328
Your Comment