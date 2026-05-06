Video| Inilunsad ng Tsina ang bersyon para sa export ng J-35A fighter jet

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) :-
Inilunsad ng Tsina ang bersyon para sa export ng J-35A fighter jet.
Inihayag ng Tsina ang unang bersyon para sa eksport ng J-35A, isang ikalimang-henerasyong stealth fighter aircraft.
Ang J-35A ay isang multi-role stealth jet na may kakayahang magsagawa ng mga misyon para sa air superiority, pag-atake sa lupa, at pagsugpo sa mga sistemang pangdepensa sa himpapawid ng kalaban.
Ang J-35 ay ang ikalawang ikalimang-henerasyong fighter na ginawa ng Tsina, kasunod ng Chengdu J-20. Sa kasalukuyan, ang Tsina lamang ang tanging bansa bukod sa Estados Unidos na nakapag-debelop at nakagamit ng dalawang uri ng fifth-generation fighter jets.
