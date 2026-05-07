Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) :- Balitang ABNA24 :-
Pahayag ng mga Siyonista hinggil sa umano’y pagpatay sa kumander ng yunit Rizwan ng Hezbollah.
Iniulat ng Al-Manar Network na ang mga barkong pandigma ng rehimeng Siyonista ay nagpawala ng tatlong misil na tumarget sa isang gusali. Bunsod ng pag-atakeng ito, ang mga Hebreong midya, kabilang ang pahayagang Maariv, ay nag-angkin na ang layunin ng naturang operasyon ay ang pagpaslang sa kumander ng espesyal na yunit “Rizwan” ng Hezbollah.
Ayon sa ulat ng mga midya ng naturang rehimen, Benjamin Netanyahu at Yisrael Katz, ang ministro ng digmaan, ang nagbigay ng direktang utos para sa pag-atakeng ito. Dagdag pa rito, ang pahayagang Yedioth Ahronoth ay nag-ulat na ang operasyon ay matagumpay na naisagawa at isinagawa sa pakikipag-ugnayan at pahintulot ng mga opisyal ng Estados Unidos.
Gusto mo bang isalin ito sa balitang estilo (pang-journalist na Filipino) o manatili lang sa ganitong dokumentong pormal?
............
328
Your Comment